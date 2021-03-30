Son dakika haberleri! Sivas'ta bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Sivas'ta bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
30.03.2021 17:57
Bir son dakika haberine göre Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Kerimümin köyünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Kerimümin köyünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca Kovid-19 salgınının yayılarak vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve köylerin sosyal izolasyona geçmesini sağlamak amacıyla Kerimümin köyünde karantina kararı alındı. Köye, giriş ve çıkışlar yasaklandı.
Şarkışla ilçesine bağlı Samankaya köyünde ise 20 Mart'ta başlatılan karantina, sosyal izolasyon sağlandığı için kaldırıldı.
Son Dakika Real Madrid'in yıldızı Sergio Ramos'un menajeri, oyuncusunu Galatasaray'a teklif etti 16 yaşındaki genç kız, 5 katlı binanın çatısından atlayarak yaşamına son verdi Dünyaca ünlü Holi festivalinde kan döküldü: 41 ölü, 38 yaralı Mutasyonlu virüsün Türkiye'deki oranı yüzde 75'lere ulaştı Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, tartışılan AK Parti kongreleriyle ilgili konuştu: O görüntülerden ayrıcalık hikayesi çıkarılmamalı Yayalara öncelik vermek için düzenlenen kırmızı çizgi etkinliğine katılan kaymakam ezilmekten son anda kurtuldu Eski model Senem Kuyucuoğlu'nun kız arkadaşıyla öpüşme pozu ortaya çıktı "Adnan gelmezse soyunacağım" diyerek otelde çırılçıplak kalan kadın, 6 ay hapis cezası aldı