Son dakika haberleri... Sivas'ta cip şarampole devrildi: 3 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Sivas'ta cip şarampole devrildi: 3 ölü, 1 yaralı

03.07.2022 11:41
Son dakika haberleri... Sivas'ta cip şarampole devrildi: 3 ölü, 1 yaralı

Son dakika haberler: SİVAS'ın İmranlı ilçesinde, cipin şarampole yuvarlandığı kazada araçtaki 3 kişi öldü, sürücü yaralandı.

SİVAS'ın İmranlı ilçesinde, cipin şarampole yuvarlandığı kazada araçtaki 3 kişi öldü, sürücü yaralandı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Beğendik köyü mevkisinde meydana geldi. Göksal Yıldırım'ın kullandığı 60 AAS 007 plakalı cip, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi. Kazayı gören çevredekiler durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada araçta bulunan Elmas Yıldırım (49), Mehmet Turunç (35) ve Betül Turunç (31) hayatını kaybetti, sürücü Göksal Yıldırım ise yaralandı. Yıldırım, olay yerine gelen ambulansla İmranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından da Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kazada ölen Elmas Yıldırım ile Mehmet Turunç ve Betül Turunç'un cenazeleri olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Elmas Yıldırım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Sivas'ta cip şarampole devrildi: 3 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Sivas'ta cip şarampole devrildi: 3 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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