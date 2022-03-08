SİVAS'TA DEAŞ OPERASYONUNDA 2 TUTUKLAMA - Son Dakika
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SİVAS'TA DEAŞ OPERASYONUNDA 2 TUTUKLAMA

08.03.2022 14:59

SİVAS'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 3'ü kadın 6 şüpheli gözaltına alınırken, bunlardan 2'si tutuklandı.

SİVAS'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 3'ü kadın 6 şüpheli gözaltına alınırken, bunlardan 2'si tutuklandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; TEM Daire Başkanlığı, Sivas Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinin ortak yürüttüğü çalışmada Sivas'ta DEAŞ silahlı terör örgütü yanlısı olarak faaliyet yürüten kişiler tespit edildi. TEM Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı eş zamanlı operasyonlarda F.A., A.A., F.A., E.A., C.S. ve H.İ.S. gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte çeşitli örgütsel döküman ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden F.A. ve H.İ.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SİVAS'TA DEAŞ OPERASYONUNDA 2 TUTUKLAMA
SİVAS'TA DEAŞ OPERASYONUNDA 2 TUTUKLAMA
SİVAS'TA DEAŞ OPERASYONUNDA 2 TUTUKLAMA

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Sivas'ta DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı Sivas'ta DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı 4 İLDE DEAŞ OPERASYONU: 10'U YABANCI UYRUKLU 20 GÖZALTI 4 İLDE DEAŞ OPERASYONU: 10'U YABANCI UYRUKLU 20 GÖZALTI

TEM Otoyolu, Terör, Sivas, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SİVAS'TA DEAŞ OPERASYONUNDA 2 TUTUKLAMA - Son Dakika


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