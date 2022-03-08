SİVAS'TA DEAŞ OPERASYONUNDA 2 TUTUKLAMA - Son Dakika

SİVAS'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 3'ü kadın 6 şüpheli gözaltına alınırken, bunlardan 2'si tutuklandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; TEM Daire Başkanlığı, Sivas Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinin ortak yürüttüğü çalışmada Sivas'ta DEAŞ silahlı terör örgütü yanlısı olarak faaliyet yürüten kişiler tespit edildi. TEM Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı eş zamanlı operasyonlarda F.A., A.A., F.A., E.A., C.S. ve H.İ.S. gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte çeşitli örgütsel döküman ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden F.A. ve H.İ.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.