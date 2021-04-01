Son dakika haberleri! Sivas'ta dolandırıcılık yapan 3 şüpheli Malatya'da yakalandı - Son Dakika

Sivas'ta kendilerini jandarma ve polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 3 zanlı Malatya'da gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas İl Jandarma Komutanlığı Harekat Merkezine, Divriği ilçesinde kendilerini jandarma ve polis olarak tanıtan şüphelilerin, bazı vatandaşların evlerine girerek, para, altın ve cep telefonlarını aldığı ihbarı ulaştı.

Zanlıların 01 UE 409 plakalı araçla kaçtıklarını tespit eden jandarma, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Doğanşehir İlçe Jandarma Komutanlığı Sürgü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, zanlıların içinde bulunduğu aracı kontrol noktasında durdurdu.

Ekipler, şüpheliler Y.K, M.Y. ile H.B'yi gözaltına aldı.

Araçtaki aramada, 17 bin 365 lira, 4 cep telefonu, 1 gram metamfetamin, 5 gram kubar esrar ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Jandarmada işlemleri tamamlanan 3 zanlı, suç eşyalarıyla birlikte Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.