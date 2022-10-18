Durumdan şüphelenerek dükkanın güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Karabıyık, bir kişinin sabaha karşı dükkanın önünde bir süre etrafa baktıktan sonra tezgahtaki örtüyü kaldırıp kuruyemişleri poşete doldurduğunu tespit etti.

Kaynak: AA

Çarşıbaşı, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Dükkandan kuru yemiş hırsızlığını güvenlik kamerası kaydetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.