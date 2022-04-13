Son dakika haberleri! Sivas'ta iki ayrı trafik kazasında 9 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Sivas'ta iki ayrı trafik kazasında 9 kişi yaralandı

13.04.2022 02:11
Son dakika haberleri! Sivas'ta iki ayrı trafik kazasında 9 kişi yaralandı

Son dakika haberlerine göre Sivas'ta meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Sivas'ta meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, G.H. yönetimindeki 60 TR 424 plakalı otomobil, Mevlana Mahallesi Yavuz Sultan Selim Kavşağı'nda kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda R.E. idaresindeki 58 ACY 824 plakalı işçi servisiyle çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bir başka kazada ise C.U. yönetimindeki 58 ABH 824 plakalı otomobil, Gültepe Mahallesi Toptancılar Kavşağı'nda A.E. yönetimindeki 58 ADE 023 plakalı otomobille çarpıştı.

Yaralanan sürücüler Numune Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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Otomobil, Sivas, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Sivas'ta iki ayrı trafik kazasında 9 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Sivas'ta iki ayrı trafik kazasında 9 kişi yaralandı - Son Dakika
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