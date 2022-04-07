Son dakika haberleri | Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

07.04.2022 15:44
Son dakika haberleri | Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Son dakika gündem haberi: Sivas'ın Suşehri ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Samet Y. yönetimindeki 06 EHS 63 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Ekrem Erdem Bulvarı Kavşağı'nda Gökhan E. idaresindeki 06 FB 3412 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, Samet Y. ile diğer otomobilde bulunan Elmas E. ve İkranur E. yaralandı.

Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Otomobil, Suşehri, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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