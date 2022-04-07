Sivas'ın Suşehri ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Samet Y. yönetimindeki 06 EHS 63 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Ekrem Erdem Bulvarı Kavşağı'nda Gökhan E. idaresindeki 06 FB 3412 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, Samet Y. ile diğer otomobilde bulunan Elmas E. ve İkranur E. yaralandı.

Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.