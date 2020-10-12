Son dakika haberi: İkiye bölünen traktördeki baba ve oğlu ağır yaralandı - Son Dakika

Son dakika haberi: İkiye bölünen traktördeki baba ve oğlu ağır yaralandı
12.10.2020 15:45
Son dakika gelişmesine göre Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında baba ve oğlu ağır yaralandı.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında baba ve oğlu ağır yaralandı.
Nihat Demir (58) yönetimindeki 58 EN 414 plakalı traktör, D-100 kara yolunun Aşağısarıca yol ayrımı yakınlarında, Samet Demirbağ (30) idaresindeki 25 EC 1709 plakalı kamyonla çarpıştı.
Kazada çapmanın etkisiyle ortadan ikiye bölünen traktörde bulunan sürücü Demir ile oğlu Cihan Demir (31) yaralandı.
Ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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