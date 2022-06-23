Otobüste yapılan aramada, yolculardan R.P. (39) ve Ş.K'ye (47) ait valizlerde, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 350 led lamba, 6 takım araç farı, 4 takım ayna ve 6 takım stop lambası ele geçirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri: Sivas'ta kaçakçılık yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

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