Son dakika haberleri | Sivas'ta kanser tedavisi için 'yapay zeka' uygulaması geliştirildi - Son Dakika

Son dakika haberleri | Sivas'ta kanser tedavisi için 'yapay zeka' uygulaması geliştirildi

Son dakika gelişmesine göre SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi yapay zeka ve onkoloji iş birliğinde kanser verilerinin toplanması ve analizi konusunda yazılım geliştirdi.

Son dakika haberleri | Sivas'ta kanser tedavisi için 'yapay zeka' uygulaması geliştirildi, System.String[]

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi yapay zeka ve onkoloji iş birliğinde kanser verilerinin toplanması ve analizi konusunda yazılım geliştirdi. 2020 yılının sonuna kadar veri girişi yapılacak yazılım, 2021 yılının ikinci yarısından itibaren hizmet verecek.

? Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız düzenlediği basın toplantısı ile Kanser Araştırma Grubu ile birlikte üniversitenin kanser ile ilgili gerçekleştirdiği çalışmaları anlattı. İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Prof. Dr. Alim Yıldız, "Malumunuzdur ki; kanser çağımızın en önemli hastalıkları arasındadır. Günümüzde 100'den fazla kanser türü bulunmaktadır ve küresel olarak ölüm sebepleri arasında ikinci sırada yer almaktadır. Sayısal olarak 6 ölümden birisinin kanserden dolayı olduğu bilinmektedir. 2018 yılı verilerine bakıldığında dünya çapında kanserden vefat edenlerin sayısı yaklaşık 10 milyon kişidir. Ülkemizdeki duruma bakıldığında 2018 yılında 210 binden fazla kişiye kanser tanısı koyulmuşken, yaklaşık 115 bin kişi kanser nedeniyle hayatını kaybetmiştir" dedi.

'33 AKADEMİSYEN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYOR'

Rektör Prof. Dr. Yıldız, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi bünyesinde kurulan Kanser Araştırma Grubu'nun, kanser tedavisinde çözüm geliştirmek için çalıştığını belirterek, "2018 yılında Prof. Dr. Hilmi Ataseven'in başkanlığında kanseri tüm yönleri ile ele alarak, önleme, tarama, erken tanı ve tedavi ile ilgili tıbbi ve sosyal çözüm önerileri geliştirmek için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde interdisipliner ve multidisipliner Kanser Araştırma Grubu oluşturduk. Şu anda başkanlığını Prof. Dr. Ahmet Alim'in yaptığı bu grupta alanında uzman 33 akademisyen bulunmaktadır. Grup üyelerimizin yürütücü veya araştırmacı olduğu 2018-2020 yılları arasında birçok proje başvurusu yapılmış olup, şu anda devam etmekte olan 4 adet proje bulunmaktadır. Devam eden projeler hedefe yönelik ilaç geliştirme, genom haritası çıkartma ve miRNA konusundadır. Kanser araştırmalarının rahatlıkla yapılabileceği altyapımız oluşturulmuş olup bölgemizde deney hayvanları arasında yer alan nude fare laboratuvarı kurularak bu alandaki araştırmalarımıza hız verilmiş olacaktır" diye konuştu.

'YAPAY ZEKA UYGULAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ'

Çalışmalar kapsamında kanser tedavilerini kolaylaştıran yapay zeka yazılımı geliştirdiklerini belirten Rektör Yıldız, "Kanser grubumuz bu alanda da ön plana çıkarak, kanser alanında ilk kez TÜBİTAK'a sosyal açıdan bir proje başvurusu yapmış ve bu proje ile birlikte kanserden sağ kalan hastaların umut, sosyal destek ve yaşam kalitesi durumları belirlenerek günlük yaşamda karşılaştıkları güçlükleri ortaya koyulacaktır. Yapay zeka ve onkoloji iş birliğinde kanser verilerinin toplanması ve analizi konusunda yazılım geliştirdik. 2020 yılının sonuna kadar veri girişine başlanacak olup 2021 yılının ikinci yarısında söz konusu programdan faydalanılacaktır. Söz konusu programla kansere ait gerçek veriler açığa çıkartılacak, veriler ve belirtilere bakılarak kanser teşhisi konulmasında ve tedavisinde faydalanılacaktır. Programa ait telif hakkı alınması da planlanmaktadır. Bu program çevre illerimizdeki üniversitelere örnek olacağı gibi ülkemizde de ilk kez yapay zekanın kanser teşhisi ve tedavisindeki uygulaması olacaktır" ifadelerini kullandı.


Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 12:33 Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Son dakika haberleri | Sivas'ta kanser tedavisi için 'yapay zeka' uygulaması geliştirildi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı Yaz sezonunu açan Zeynep Alkan, süper mini şortuyla poz verdi Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'den dudak dudağa poz! Alişan'ın eşi Buse Varol 2. kez hamile mi? Sinem Umaş, Caner Çalışır'ın ablasına öfke kustu: Kardeşini kimsesizler mezarlığına gömdürdün vicdanın rahat mı? Yakışıklı oyuncu Barış Arduç, yeni imajını takipçileriyle paylaştı "Tarkan'ın kuzeni olduğum için başıma gelmeyen kalmadı" diyen şarkıcı Cenk Tevetoğlu soyadını değiştirdi Murat Övüç, hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır'ın son anları anlattı Buket Aydın'dan dikkat çeken paylaşım! İlk kez bu kadar cesur Survivor'da Nisa'ya sayı kaybeden Evrim gözyaşlarına hakim olamadı Doğum gününde hediye istemeyen Eda Ece, kanser hastaları için bağış kampanyası başlattı Çağla Şıkel, aşık olabileceği erkeğin özelliklerini sıraladı İletişim Başkanlığı, Yeditepe Konserleri'ne 30 milyon TL harcandığı iddialarını yalanladı Doğum gününde giydiği elbiseyle kendine hayran bıraktı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan aşı açıklaması: Ekim, kasım aylarında kullanılabilme ihtimali görünmekte Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan aşı açıklaması: Ekim, kasım aylarında kullanılabilme ihtimali görünmekte         
18:49
Boşanma davası açan eşinin boğazını kesen kocanın ifadesi ortaya çıktı: Barışmak istemeyince sinirlerime hakim olamadım Boşanma davası açan eşinin boğazını kesen kocanın ifadesi ortaya çıktı: Barışmak istemeyince sinirlerime hakim olamadım         
18:09
Barcelona, Orkun Kökçü için 35 milyon euro vermeye hazır Barcelona, Orkun Kökçü için 35 milyon euro vermeye hazır         
18:09
Cem Yılmaz ve Ekrem İmamoğlu'ndan Beşiktaş'ın kampanyasına destek Cem Yılmaz ve Ekrem İmamoğlu'ndan Beşiktaş'ın kampanyasına destek         
18:06
Yakışıklı oyuncu Barış Arduç, yeni imajını takipçileriyle paylaştı Yakışıklı oyuncu Barış Arduç, yeni imajını takipçileriyle paylaştı         
17:44
Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazının kesilmesinin ardından güvenlik önlemleri artırıldı Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazının kesilmesinin ardından güvenlik önlemleri artırıldı         
17:39
Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nin 146 kişilik iş ilanına 6 bin 149 kişi başvurdu Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nin 146 kişilik iş ilanına 6 bin 149 kişi başvurdu         
17:17
Polisin İzmir'de sıkıştırdığı suç örgütünün lideri Arjantin'de yakalandı Polisin İzmir'de sıkıştırdığı suç örgütünün lideri Arjantin'de yakalandı         
17:09
İfade sonrası İlker Başbuğ'dan ilk açıklama: İdam cezası kalkmamış olsaydı bugün hayatta olmayabilirdim İfade sonrası İlker Başbuğ'dan ilk açıklama: İdam cezası kalkmamış olsaydı bugün hayatta olmayabilirdim         
17:06
Aston Villa, Galatasaray'a 15 milyon euro ödeyerek Luyindama'nın transferini bitirecek Aston Villa, Galatasaray'a 15 milyon euro ödeyerek Luyindama'nın transferini bitirecek         
17:04
Playstation 5'i ekimden önce Türkiye'ye getiren 1.000 TL fazla ödeyecek Playstation 5'i ekimden önce Türkiye'ye getiren 1.000 TL fazla ödeyecek         
17:03
Fenerbahçe-Kayserispor maçında Alex, karton taraftar şeklinde tribünde olacak Fenerbahçe-Kayserispor maçında Alex, karton taraftar şeklinde tribünde olacak         
16:54
Elektrikli ocakta yemek pişirirken akıma kapılan kadın hayatını kaybetti Elektrikli ocakta yemek pişirirken akıma kapılan kadın hayatını kaybetti         
16:52
Altının kilogramı 381 bin 500 liraya yükseldi Altının kilogramı 381 bin 500 liraya yükseldi         
16:47
Vatandaşların silahlanıp aslan avına çıktığı Çorum'da jandarmaya ihbar yağıyor Vatandaşların silahlanıp aslan avına çıktığı Çorum'da jandarmaya ihbar yağıyor         
16:44
Türk Silahlı Kuvvetleri, Akdeniz'de gövde gösterisi yaptı Türk Silahlı Kuvvetleri, Akdeniz'de gövde gösterisi yaptı         
16:32
Netflix ve HBO, Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın hayatını diziye dönüştürmek için teklif yaptı Netflix ve HBO, Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın hayatını diziye dönüştürmek için teklif yaptı         
16:28
Süper Lig maçları ilk kez Birleşik Krallık kanalında yabancı dilde yayımlanacak Süper Lig maçları ilk kez Birleşik Krallık kanalında yabancı dilde yayımlanacak         
16:25
Bodrum'da sahiller boş kalınca şezlong ücretleri kalktı Bodrum'da sahiller boş kalınca şezlong ücretleri kalktı         
16:23
George Floyd'u öldüren polis suçlu bulunursa 1 milyon dolardan fazla emeklilik ikramiyesi alacak George Floyd'u öldüren polis suçlu bulunursa 1 milyon dolardan fazla emeklilik ikramiyesi alacak         
16:23
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı 24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı         
16:20
12 yıl önce ağabeyini öldüren amcasının oğlunu bıçakladı 12 yıl önce ağabeyini öldüren amcasının oğlunu bıçakladı         
16:16
İbrahimovic ile Milan arasındaki yeni sözleşme görüşmeleri kriz yarattı İbrahimovic ile Milan arasındaki yeni sözleşme görüşmeleri kriz yarattı         
16:14
Potansiyel koronavirüs aşısının üçüncü aşama klinik denemeleri başlıyor Potansiyel koronavirüs aşısının üçüncü aşama klinik denemeleri başlıyor         
16:09
Murat Övüç, hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır'ın son anları anlattı Murat Övüç, hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır'ın son anları anlattı         
15:56
Şanlıurfa'da bulunan dev kertenkele doğaya bırakıldı Şanlıurfa'da bulunan dev kertenkele doğaya bırakıldı         
15:55
ABD'deki eylemler nedeniyle koronavirüs vaka sayılarında artış yaşanıyor ABD'deki eylemler nedeniyle koronavirüs vaka sayılarında artış yaşanıyor         
15:44
Son dakika: Kapatılan hesaplarla ilgili Fahrettin Altun'dan Twitter'a tepki: Sahte olduğu iddiası gerçek dışı Son dakika: Kapatılan hesaplarla ilgili Fahrettin Altun'dan Twitter'a tepki: Sahte olduğu iddiası gerçek dışı         
15:40
1 aydır vaka görülmeyen Bilecik'te salgın dün itibarıyla yeniden patlak verdi 1 aydır vaka görülmeyen Bilecik'te salgın dün itibarıyla yeniden patlak verdi         
15:39
Ali Babacan'dan erken seçim çıkışı! 'İstikrarsızlık' vurgusu yaptı ve kendi tahminini paylaştı Ali Babacan'dan erken seçim çıkışı! 'İstikrarsızlık' vurgusu yaptı ve kendi tahminini paylaştı         
15:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2020 19:00:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri | Sivas'ta kanser tedavisi için 'yapay zeka' uygulaması geliştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]