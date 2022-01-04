"Kapora dolandırıcılığı" operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Sivas'ta, internet sitelerinde kendilerini mülkiyet sahibi gibi gösterip, sahte ilanlar vererek yüksek miktarda kapora dolandırıcılığı yapan 3 şüpheli tutuklandı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, internet sitelerinde kendilerini mülkiyet sahibi olarak gösterip, sahte ilanlar vererek yüksek miktarda kapora dolandırıcılığı yapan ve kentte yaklaşık 1,5 milyon liralık dolandırıcılık olayına karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ankara'da 7 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda A.Y, E.B. ve S.M'yi gözaltına alan polisler, şüphelilerin suçta kullanıldığı değerlendirilen dijital materyallere incelenmek üzere el koydu.

Sivas'a getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerin aynı yöntemi kullanılarak dolandırdığı diğer müştekilerin tespitine yönelik teknik incelemelerin devam ettiği belirtildi.