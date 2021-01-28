Son dakika haberleri: Sivas'ta karbonmonoksitten zehirlenen kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberleri: Sivas'ta karbonmonoksitten zehirlenen kadın hayatını kaybetti
28.01.2021 13:03
Son dakika haberine göre Sivas'ın Ulaş ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın yaşamını yitirdi.
Sivas'ın Ulaş ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın yaşamını yitirdi.
Esentepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde yalnız yaşayan ve 2 gün önce ilçeye İzmir'den gelen 57 yaşındaki Sendegül Demir'den haber alamayan yakınları, mahalle muhtarı Caner Köse'den yardım istedi.
Köse'nin haber vermesiyle eve gelen polis ve sağlık ekipleri, Demir'in sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi.
Demir'in cenazesi, incelemenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna gönderildi.
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