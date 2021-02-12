Son dakika haber... Sivas'ta, komandolardan arazi tarama faaliyeti - Son Dakika
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Son dakika haber... Sivas'ta, komandolardan arazi tarama faaliyeti

12.02.2021 09:44
Son dakika haber... Sivas'ta, komandolardan arazi tarama faaliyeti

Edinilen son dakika gelişmesine göre SİVAS'ın Divriği ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komando timleri, terör örgütü PKK'nın barınma alanlarına yönelik arazi tarama faaliyeti gerçekleştirdi.

SİVAS'ın Divriği ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komando timleri, terör örgütü PKK'nın barınma alanlarına yönelik arazi tarama faaliyeti gerçekleştirdi.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komandolar, arazi operasyonlarını sürdürüyor. Komando timleri, Divriği ilçesi Akdağ bölgesinde terör örgütü PKK'nın barınma alanları ve Karadeniz'e geçiş güzergahlarına yönelik 'Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Bekir Pehlivan Operasyonu' gerçekleştirdi. Komandoların bölgede yaptığı tarama faaliyetinde herhangi bir bulguya rastlanılmadı.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Son dakika haber... Sivas'ta, komandolardan arazi tarama faaliyeti - Son Dakika


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