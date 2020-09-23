Sivas'ta yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen 74 yaşındaki kadın, hastaneden alkışlarla taburcu edildi.
Sultan Çubukcu, üşüme, titreme ve yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvurdu.
Yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine tedaviye alınan Çubukcu, 5 günlük tedavi sonrası iyileşti.
Kovid-19'u yenerek taburcu edilen Çubukcu, hastaneden alkışlarla uğurlandı.
Tedavi sürecinde kendisiyle yakından ilgilenen sağlık çalışanlarına teşekkür eden ve helallik isteyen Çubukcu, 14 günü evinde karantinada geçirecek.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 18:07 - Kaynak: AA
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