Son dakika haberi | Kovid-19'u yenen 74 yaşındaki kadın hastaneden alkışlarla uğurlandı - SİVAS

Son dakika haberleri... Sivas'ta yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen 74 yaşındaki kadın, hastaneden alkışlarla taburcu edildi.

Sivas'ta yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen 74 yaşındaki kadın, hastaneden alkışlarla taburcu edildi. Sultan Çubukcu, üşüme, titreme ve yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine tedaviye alınan Çubukcu, 5 günlük tedavi sonrası iyileşti. Kovid-19'u yenerek taburcu edilen Çubukcu, hastaneden alkışlarla uğurlandı. Tedavi sürecinde kendisiyle yakından ilgilenen sağlık çalışanlarına teşekkür eden ve helallik isteyen Çubukcu, 14 günü evinde karantinada geçirecek.

Kadın, Sivas, Ateş, Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 18:07 - Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Kovid-19'u yenen 74 yaşındaki kadın hastaneden alkışlarla uğurlandı - SİVAS - Son Dakika

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