Son dakika haberleri... Sivas'ta "öncü kadın" portreleri ve yöresel kıyafetler sergide buluştu - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Sivas'ta "öncü kadın" portreleri ve yöresel kıyafetler sergide buluştu

08.03.2022 13:39
Son dakika haberleri... Sivas'ta "öncü kadın" portreleri ve yöresel kıyafetler sergide buluştu

Son dakika haberine göre Sivas'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Dünden Bugüne Güçlü Türkiye'nin Öncü Kadınları" ve "Yöresel Kıyafetlerle Kadın" sergileri açıldı.

Sivas'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Dünden Bugüne Güçlü Türkiye'nin Öncü Kadınları" ve "Yöresel Kıyafetlerle Kadın" sergileri açıldı.

Sivas Olgunlaşma Enstitüsü tarafından Şems-i Sivasi İl Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen sergilerin açılışını, Vali Salih Ayhan'ın eşi Zeynep Akkiraz Ayhan yaptı.

Ayhan, açılışın ardından sergiyi gezdi. Sergiye, başta kadınlar olmak üzere kent sakinleri yoğun ilgi gösterdi.

Sanat tarihi alanında usta öğreticilik yapan Hilal Özdemir, AA muhabirine, enstitüdeki kadınların yaklaşık bir ay sergi için çalıştıklarını söyledi.

Sergide kadının gücünün hayatın her alanında etkili olduğunu göstermek istediklerini anlatan Özdemir, şöyle konuştu:

"Geçmişten günümüze kadınlarımız cefakar, vefakar ve güçlü yapılarıyla ön plana çıkmıştır. Cumhuriyet öncesi ve sonrasında kadınlarımız sürekli güçlenmesini bilerek kendini göstermiştir. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bunun önemine dikkati çekmek amacıyla böyle bir sergi hazırladık. Sergimizin ilk kısmında arşivlerden çıkardığımız, alanında uzman ilk kadınlarımızın portrelerine yer verdik. İlk kadın Başbakanımızdan, Bakanımızdan tutun, ilk yüksek mühendisimize kadar 30 güçlü kadının fotoğraflarının yer aldığı sergiye vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi."

Özdemir, aynı yerde açılan diğer sergide ise kadının süsü ve güzelliğini ön plana çıkardıklarını dile getirerek, "Sivas merkez ve ilçelerinde yaşayan kadınlarımızın günlük yaşamda ve özel günlerde kullandıkları yöresel kıyafetleri, onların güzelliğini ve süsünü seramik ve kitre bebeklere yansıttık." dedi.

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Dünya Kadınlar Günü, Türkiye, Sivas, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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