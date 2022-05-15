Son dakika haberleri: Sivas'ta otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı - Son Dakika

Sivas Taşlıdere mevkiinde bir otomobil şarampole uçtu, içerisinde bulunan iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 16.00 sularında Kayseri - Sivas Taşlıdere mevkiinde gerçekleşti. U.Ü isimli sürücü, 58 BK638 plakalı Opel marka otomobille seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarında ki korkulukları devirerek şarampole uçtu. Otomobil şarampolde bulunan bir ağaca çarparak durabildi. Otomobilde bulunan M.U ve Ş.U yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları alarak hastaneye götürdü. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SİVAS