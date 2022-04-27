Son dakika haberleri... Sivas'ta şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Sivas'ta şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

27.04.2022 19:07
Son dakika haberleri... Sivas'ta şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Son dakika gündem haberi: Sivas'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Sivas'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Necmettin Doğan (34) idaresindeki 58 HH 117 plakalı otomobil, Sivas- Ankara kara yolunda şarampole devrildi, ağaçlara çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrollerde araçtaki yolculardan Onur Arıkan'ın (25) yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada yaralanan sürücü Doğan ile Ahmet Turani (30) ve Akif Arıkan (40) hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Doğan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Otomobil, Ankara, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Sivas'ta şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Sivas'ta şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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