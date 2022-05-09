SİVAS'TA SON KORONAVİRÜS HASTASI DA TABURCU EDİLDİ - Son Dakika

SİVAS Numune Hastanesi'nde pandemi servisi olarak kullanılan Çok Amaçlı Geriatri Merkezi'nde (ÇAGEM) yatarak tedavi gören son koronavirüs hastası taburcu edildi.

Sivas Numune Hastanesi'ne koronavirüsün ilk başladığı yıldan itibaren pandemi servisi olarak kullanılan ÇAGEM son günlerde tamamen boşaldı. Kentte 1 hafta önce koronavirüse yakalanan KOAH hastası Nihat Batur (76), merkezde tedavi altına alındı. Batur, 6 günlük tedavinin ardından bugün taburcu oldu. Pandemi servisinde yatarak tedavi gören son hasta olarak kayıtlara geçen Batur, ambulansla evine götürüldü.

Numune Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve ÇAGEM Sorumlusu Uzman Dr. Rağıp Sarıismailoğlu, "2 yıl boyunca sağlık çalışanları başta olmak üzere çok zorlu süreçlerden geçtik. Büyük bir özveriyle ve anlayışla halkımız pandemiye yaklaştı. Ama çok yorulduk. Bugün de inşallah Sivas ve hastanemiz için son hastamızı şifa ile taburcu ediyoruz. Umuyoruz ki bundan sonraki süreçte bu kötü günleri geride bırakıp, tekrar yaşamamayı tüm dünya ile birlikte ümit ediyoruz. Biz ilk hastayı kabul ederken de merkez olarak buradaydık, son hastayı taburcu ederken de Covid ekibi olarak buradayız. Aşılarımızı ihmal etmeyelim. Aşı dozlarımızı tamamlayalım. İnşallah bu kötü günleri bir daha yaşamayalım" dedi.

'İNŞALLAH BİR DAHA PANDEMİ GELMEZ'

Merkezde hemşire olarak görev yapan Esma Ünal ise, "Pandeminin ilk günü de buradaydım. Herkeste olduğu gibi bende de bir tedirginlik vardı. Şu an sonuncu hastamızı taburcu ediyoruz. Ama çok şükür son hastayı da taburcu etmek bize nasip oldu. Çok mutluyuz. İnşallah bir daha böyle pandemi süreci gibi dünyayı sarsan, ciddi ölümlere sebep olacak hastalıklarla karşı karşıya kalmayız. İnşallah bir daha pandemi gelmez" diye konuştu.

Taburcu olan Nihat Batur da sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, "Buradaki personelimiz ve doktorlarımızdan Allah razı olsun. Çok iyiydi her şey. Yakalandığımızı bilemedik. Hafif atlatıyorduk. Benimle burada çok iyi ilgilendiler. İnşallah daha da gelmez" ifadelerini kullandı.