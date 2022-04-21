Son dakika haberleri: Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı

21.04.2022 10:27
Son dakika haberleri: Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberler: Sivas'ın Şarkışla ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, bir zanlı gözaltına alındı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, bir zanlı gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, Akçakışla köyünde bir aracı şüphe üzerine durdurdu.

Araçta yapılan aramada 200 gram kubar esrar ve ekilmek üzere saksılara yetiştirilmiş 800 kök kenevir ele geçirildi.

Araçta bulunanlardan K.A, "uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapmak" ve "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak" suçlarından gözaltına aldı.

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Uyuşturucu, Şarkışla, Jandarma, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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