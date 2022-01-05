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Son dakika haberleri! Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda iki kişi tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda iki kişi tutuklandı

05.01.2022 14:04
Son dakika haberleri! Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda iki kişi tutuklandı

Son dakika haberlerine göre Sivas'ın Şarkışla ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki kişi tutuklandı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki kişi tutuklandı.

Jandarma ekipleri, ilçede örgütlü olarak uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki çalışma neticesinde belirlenen adreslerde arama yapan ekip, 98 gram metamfetamin, 24 gram esrar, 7 uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatları buldu.

Operasyonda gözaltına alınan iki şüpheli, sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Ekipler, bu kişilerle bağlantıları olduğunu belirledikleri 7 şüphelinin adreslerine de eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda ruhsatsız 4 tabanca, 5 şarjör, 19 fişek, 11 gram metamfetamin, 5 gram esrar, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 40 sikke, 7 obje ve 4 yüzük ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüphe jandarma merkezine götürüldü, bir şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

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Uyuşturucu, Jandarma, Şarkışla, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda iki kişi tutuklandı - Son Dakika


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