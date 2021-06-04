Son dakika haberleri... Sivas'taki kazada ölenlerden 4'ü, Ağrı'da toprağa verildi

Son dakika gelişmesine göre SİVAS'ın Gölova ilçesinde meydana gelen kazada yaşamını yitiren 9 kişiden 4'ü, Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde toprağa verildi.

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