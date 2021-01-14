Sivaslı iş insanı, baraj gölündeki adasını 8 milyon liraya internetten satışa çıkardı - Son Dakika

Sivaslı iş insanı, baraj gölündeki adasını 8 milyon liraya internetten satışa çıkardı

14.01.2021 10:07
Sivaslı iş insanı, baraj gölündeki adasını 8 milyon liraya internetten satışa çıkardı, System.String[]

İş insanı İsmail Karabiber, Sivas'taki Kılıçkaya Baraj Gölü ortasında bulunan adayı internetten satışa çıkardı. Aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde meclis üyesi olan Karabiber, memleketi Suşehri'ndeki ada için 8 milyon TL fiyat belirledi. Her yıl düzenli olarak ekilip biçilen 1000 dönüm araziye sahip adada ev de bulunuyor.

Sivas Suşehri'nde Devlet Su İşleri'nce (DSİ) 2005 yılında Kelkit Çayı üzerine kurulan Kılıçkaya Barajı'yla birçok arazi, sular altında kaldı.

6 ORTAK OLARAK ADAYI SATIN ALDILAR

Baraj gölünün oluştuğu bölgede rakımı yüksek olan 1000 dönümlük bölge ise çevresinin sularla kaplanmasıyla ada haline dönüştü. O dönem ada, DSİ tarafından ihale usulü satışa çıkarıldı. İhaleye ortaklarıyla giren Sivaslı iş insanlarından İsmail Karabiber, kendisi dahil 6 ortak olarak adayı satın aldı.

TARIM AMAÇLI KULLANILDI

Daha sonra buraya 1 kilometrelik bağlantı yolu da yaptıran Karabiber, adayı tarım amaçlı kullanmaya başladı. Adada şeker pancarı, nohut, arpa ve patates gibi tarım ürünleri yetiştiren Karabiber, daha sonra hissedarlarla olan kullanım anlaşmazlığı nedeniyle satışının yapılmasına karar verdi.

8 MİLYON TL İSTİYOR

İstanbul'da yaşayan İsmail Karabiber, üzerinde ev de bulunan adaya 8 milyon TL fiyat belirledi. Ada için internet üzerinden satış ilanı verildi.

"ARAZİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ KONUSUNDA ORTAKLARLA ANLAŞAMADIK"

Adanın tarım alanında yüksek verimli olduğunu söyleyen İsmail Karabiber, "2005 yılında DSİ'nin baraj yapımının ardından bütün köyler kamulaştırıldığı için yüksekte olan kısım su dolduktan sonra barajın ortasında ada şeklinde kaldı. Bu kalan ada ihaleye çıkarıldı ve biz de burayı aldık. Biz daha sonra buranın kara yolu bağlantısını yaptık. Bu bağlantıdan sonra bizim için burası çok daha verimli oldu. Burada şeker pancarı, nohut, arpa ve patates gibi tarım ürünleri üretiyoruz. Bizim burayı satma kararımızdaki en büyük etken biz 6 ortak bu arazinin değerlendirilmesi konusunda bir türlü fikri yönden uzlaşmaya varamadık. Burası hayvancılık dahil her türlü işe müsait bir yer. Ulaşım noktasında da son derece güzel bir yerde. Sivas'ta böyle toplu müstakil ve bağımsız bir arazi yok. Özellikle koronavirüs sonrası köye ve tarıma dönüşün hızlandığı şu dönemde biz Türk tarımında değerlendirilsin anlamında adayı satışa çıkardık. Biz buraya 8 milyon liralık bir değer biçtik. İnternet üzerinden de satışa çıkardık. Bu şekilde müşteri beklemekteyiz. Burayı alacak kişi için çok çeşitli avantajları da var. Alacak kişiye biz şimdiden 'hayırlı olsun' diyoruz" diye konuştu.

İş insanı Karabiber, ada için kendileriyle iletişime geçenler olduğunu ancak henüz istedikleri teklifi alamadıklarını vurguladı.

Sivaslı iş insanı, baraj gölündeki adasını 8 milyon liraya internetten satışa çıkardı
Sivaslı iş insanı, baraj gölündeki adasını 8 milyon liraya internetten satışa çıkardı
Sivaslı iş insanı, baraj gölündeki adasını 8 milyon liraya internetten satışa çıkardı
Sivaslı iş insanı, baraj gölündeki adasını 8 milyon liraya internetten satışa çıkardı
Sivaslı iş insanı, baraj gölündeki adasını 8 milyon liraya internetten satışa çıkardı
Sivaslı iş insanı, baraj gölündeki adasını 8 milyon liraya internetten satışa çıkardı
Sivaslı iş insanı, baraj gölündeki adasını 8 milyon liraya internetten satışa çıkardı
Sivaslı iş insanı, baraj gölündeki adasını 8 milyon liraya internetten satışa çıkardı
Sivaslı iş insanı, baraj gölündeki adasını 8 milyon liraya internetten satışa çıkardı

İstanbul, Suşehri, Sivas, Baraj, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sivaslı iş insanı, baraj gölündeki adasını 8 milyon liraya internetten satışa çıkardı - Son Dakika


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