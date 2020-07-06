Son dakika haberleri... Sivasspor'a 9. kez Covid-19 testi yapıldı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yayımladığı 'Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü' kapsamında DG Sivasspor'a 9. kez Covid-19 PCR testi yapıldı.

Sivas İl Sağlık Müdürlüğü'nden Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'ne gelen ekip Sivasspor'un sahasında oynayacağı Yeni Malatyaspor maçı öncesi; A takım futbolcularına, teknik heyete, idari kadroya, destek ekibe, tesislerde ve stadyumda görevli olan personellere 9. kez yeni tip korona virüs (Covid-19) PCR testi yaptı.

Daha önce 8. kez teste tabi tutulan kırmızı-beyazlılarda hiçbir pozitif vakaya rastlanılmamıştı.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)