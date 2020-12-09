Son dakika haberleri! Sivasspor'da 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
09.12.2020 10:54
Son dakika habere göre Demir Grup Sivasspor'da daha önce 2'si koronavirüsü atlatmış 3 futbolcunun koronavirüs testleri pozitif çıktı.
Demir Grup Sivasspor'da daha önce 2'si koronavirüsü atlatmış 3 futbolcunun koronavirüs testleri pozitif çıktı.
Süper Lig ve Avrupa Ligi gruplarında yoğun bir maç temposundan geçen Demir Grup Sivasspor, koronavirüs nedeni ile sıkıntılı günler geçiriyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın yanı sıra bir çok oyuncusundan bu nedenle dönem dönem yararlanamayan Sivasspor'da Maccabi Tel Aviv maçı öncesi yapılan yeni testlerde 3 futbolcuda daha vakaya daha rastlandı. Bunlardan ikisinin daha önce testi pozitif çıkarak tedavi sürecini tamamlayan oyuncular olduğu açıklandı. Kulüpten yapılan açıklamada oyuncuların tedavilerine başlandığı belirtildi.
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