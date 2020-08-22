Son dakika haberleri: Sivasspor'da yeni transfer Jorge Felix'e sürpriz doğum günü kutlaması

Demir Grup Sivasspor'un yeni transferlerinden Jorge Felix'e sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezona Bolu'nun Gerede ilçesinde hazırlanan kırmızı-beyazlı ekibin kamp yaptığı otelde, Jorge Felix için arkadaşları tarafından doğum günü sürprizi hazırlandı.

Felix, kendisi için hazırlanan doğum günü pastasını üfledi ve takım arkadaşlarının tebriğini kabul etti.

Sivasspor Kulübü de 29 yaşına giren Felix'in doğum gününü kutlayarak, sağlıklı ve başarılı yıllar diledi.