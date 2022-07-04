Son dakika haberleri: SİVEREK'TE AKRABALAR ARASINDA SİLAHLI KAVGA: 1 YARALI - Son Dakika
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Son dakika haberleri: SİVEREK'TE AKRABALAR ARASINDA SİLAHLI KAVGA: 1 YARALI

04.07.2022 14:29
Son dakika haberleri: SİVEREK'TE AKRABALAR ARASINDA SİLAHLI KAVGA: 1 YARALI

Son dakika haberler... ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesine akrabalar arasında meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesine akrabalar arasında meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Camikebir mahallesinde meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı nedeni ile aralarında husumet bulunan birbirine akraba İlgin ailesi fertleri arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada kim tarafından ateşlendiği belirlenmeyen tabancadan çıkan kurşunlar Emin İlgin'e (64) isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlgin, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri olayın ardından, kaçan şüphelilerin kimliklerinin tespit edilerek yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

YORUMLAR
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Siverek bu yaz lavanta ve gül kokacak Siverek bu yaz lavanta ve gül kokacak Devlet teşvikiyle kendi işini kurdu 2 yılda üretimi 10 katına çıkardı Devlet teşvikiyle kendi işini kurdu 2 yılda üretimi 10 katına çıkardı
Kaynak: DHA

Siverek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: SİVEREK'TE AKRABALAR ARASINDA SİLAHLI KAVGA: 1 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: SİVEREK'TE AKRABALAR ARASINDA SİLAHLI KAVGA: 1 YARALI - Son Dakika
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