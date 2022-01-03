Son dakika haberi: Siverek'te bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Siverek'te bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşanan hırsızlık olayı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay ilçenin Bahçelievler Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Bahçelievler mahallesinde bazı apartmanları gezen hırsız, bir binanın bodrum katında girdikten sonra, bodrumda bulunan bisikleti çalarak, oradan uzaklaşıyor. Hırsızın rahat tavırları ise gözden kaçmadı.
Bina sakinlerinin durumu fark etmesi üzerine güvenlik kameralarının incelenmesiyle şahsın bölgede 5 binaya girdiği tespit edildi.
Kaynak: İHA
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