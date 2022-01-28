Son dakika haberleri... SİVEREK'TE HUSUMETLİ AİLELER ARASINDA SİLAHLI KAVGA: 2 ÖLÜ, 1 YARALI - Son Dakika

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Güney Mahallesi'nde bulunan bir işyerinde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Gülel ve Tüysüz ailesi fertleri arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü, Tabancaların kullanıldığı kavgayı görenler durumu polis bildirdi. İhbarla olay yerine gelen polisler çevrede önlem alırken, kurşunlarım isabet ettiği Sadık Gülel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Sağlık ekipleri yaralanan Kenan Tüysüz ve Remzi Tüysüz; yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Remzi Tüysüz, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılmadı.

Polis ekipleri olaya karışan kişilerin tespit edilerek yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.