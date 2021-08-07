Son dakika: Siverek'te silahlı kavga: 4 yaralı - Son Dakika

Son dakika: Siverek'te silahlı kavga: 4 yaralı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Siverek'te silahlı kavga: 4 yaralı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 2 akraba aile arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Siverek'te silahlı kavga: 4 yaralı ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 2 akraba aile arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Olay Siverek ilçesinde bağlı Karakeçi Kırsal Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre daha önce mera anlaşmazlığı nedeniyle aralarında tartışma yaşanan 2 akraba aile arasında, bugün tekrardan tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada ateşlenen silahlardan çıkan mermilerle M.A.Y. M.Y. Y.Y ve İ.K. yaralandı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve 112 Acil Ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde ilk müdahalesi ardından Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma yeni bir olayın olmaması için Kırsal Mahallede ve Hastane önünde geniş güvenlik önlemleri aldı. Yaralılardan İ.K. nin durumunun ağır olduğu ve Şanlıurfa'ya sevk edildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam başlatıldı.

Son Dakika

Tokyo'da göğsümüzü kabartan Buse Naz'ların sadece isimleri değil, memleketleri ve doğum günleri bile aynı

Galatasaray'da el mahkum! St. Johnstone maçına mecburen İsmail Çipe çıkacak

Afgan mültecilerin eğlendiği videoyu paylaşan Demet Akalın isyan etti: Ülkemde istemiyoruz

Bir günde üç madalya! Buse'lerden sonra Uğur Aktaş da gururlandırdı

Keramet yeni yoldaymış! Kocaeli'de arsa fiyatları 5 bin liradan 500 bin liraya çıktı

Ortaköy'de bulunan bir restoranın çalışanları bir aylık bahşişlerini yangın bölgesine gönderdi

Sarı-Lacivertli kulüpte kadro dışı bırakılan Caner Erkin, Galatasaray'la görüşüyor

Pucca ile Ümitcan Uygun'un abisi kavga etti! Küfürler ve tehditler havada uçuştu