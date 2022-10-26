Son dakika haberleri | Skuterdeki liseli 2 arkadaşın öldüğü kazada 53 metre fren izi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Skuterdeki liseli 2 arkadaşın öldüğü kazada 53 metre fren izi

26.10.2022 15:02
Son dakika haberleri | Skuterdeki liseli 2 arkadaşın öldüğü kazada 53 metre fren izi

Son dakika haberleri... ANTALYA'da otomobilin çarptığı skuterdeki Mahmut Yağız Balcı (18) ile Ada Kayahan'ın (17) yaşamını yitirdiği kazada, otomobilin 53 metre fren yaptığı belirlendi.

ANTALYA'da otomobilin çarptığı skuterdeki Mahmut Yağız Balcı (18) ile Ada Kayahan'ın (17) yaşamını yitirdiği kazada, otomobilin 53 metre fren yaptığı belirlendi.

Kaza, 22 Ekim gecesi Muratpaşa ilçesi Portakal Çiçeği Caddesi'nde meydana geldi. Üniversite sınavına hazırlanan lise öğrencileri Mahmut Yağız Balcı ile Ada Kayahan, dershaneden çıktıktan sonra arkadaşları ile buluşup yemek yedi ve evlerine gitmek için elektrikli skutere bindi. Yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan skuterdeki gençlere, hızlı olduğu belirtilen Muhammed Can Gülmez (23) yönetimindeki 07 BBS 63 plakalı otomobil çarptı. Balcı ve Kayahan, çağrılan ambulansla kaldırıldıkları hastanede kurtarılamadı. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Muhammed Can Gülmez, 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçlamasıyla tutuklandı.Üniversite öğrencisi Muhammed Can Gülmez'in kullandığı otomobilin kaza sonrasında 53 metre fren yaptığı tespit edildi. Kazada ölen liselilerin aileleri, mahkemedeki ifadesinde yaklaşık 80 kilometre hızla gittiğini söyleyen sürücü Gülmez'in hızının daha fazla olduğunu ileri sürerek, kaza sonrasında polisin olay yerinde yaptığı ölçümde belirlenen fren izinin de bunu gösterdiğini söyledi.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Antalya'da scooter süren liseli gençleri ölüme götüren korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı Antalya'da scooter süren liseli gençleri ölüme götüren korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı Muğla haberleri | Yörük Türkmen derneklerinden Fethiye Kaymakamı Balcı'ya ziyaret Muğla haberleri | Yörük Türkmen derneklerinden Fethiye Kaymakamı Balcı'ya ziyaret

Balcı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Skuterdeki liseli 2 arkadaşın öldüğü kazada 53 metre fren izi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:28 İngiltere'de kuşları zombiye dönüştüren gizemli virüs paniği yaşanıyor
15:17 Mauro Icardi'den Ali Palabıyık'a bomba sözler: Dünyanın çok önemli liglerinde oynadım ancak bu kadar kötü hakemler görmedim
15:15 Tüyler ürperten sosyal medya fenomeni zombi Angelina Jolie'nin gerçek yüzü ortaya çıktı
14:58 Şebnem Korur Fincancı'nın gözaltına alınma görüntüleri ortaya çıktı
14:58 Beşiktaş'ta Şenol Güneş hazırlığı! 2.5 yıllık sözleşme imzalanacak
14:48 İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde şef olarak çalışan şahsın, terör örgütü PKK'nın elebaşı Karayılan'la irtibatı ortaya çıktı
14:38 Fincancı'nın tutuklanmasına DEVA Partisi lideri Babacan'dan eleştiri: Bu zararın telafisi imkansız
14:37 Sosyal medya düzenlemesinin 29. maddesinin iptal istemi Anayasa Mahkemesi'nde esastan görüşülecek
14:36 Dolandırıcı adamın mağdurları Müge Anlı'nın stüdyosuna sığmadı
13:19 Kastamonu'da sel afetinin yaşandığı ilçede dere yatağına okul yapılıyor! Tartışmalar sonrası validen "teknik anlamda sıkıntı yok" açıklaması geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2022 15:40:34. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Skuterdeki liseli 2 arkadaşın öldüğü kazada 53 metre fren izi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement