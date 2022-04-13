Son dakika gündem: SCOOTERIN ÇOCUĞA ÇARPMA ANI KAMERADA - Son Dakika

TRABZON'da 2 gencin bindiği elektrikli scooter, annesinin elini bırakarak koşan küçük çocuğa çarptı. Çarpışmayla çocuk ve gençler savrulurken, kaza anı da güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza önceki akşam saatlerinde kentin işlek sokağı olan trafiğe kapalı Uzunsokak'ta meydana geldi. Elektrikli scooterı süren 2 genç, alışveriş sırasında annesinin elini bırakarak koşan küçük çocuğa çarptı. Çarpışmanın etkisiyle çocuk ve gençler savruldu. Yaralanmanın olmadığı kaza anı da çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, küçük çocuğa çarpan scooterdaki 2 arkadaşın uçarak yola savrulduğu, çevredekilerin yardıma koştuğu, korku yaşayan annenin de çocuğuna sarıldığı görülüyor.