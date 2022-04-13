Son dakika gündem: SCOOTERIN ÇOCUĞA ÇARPMA ANI KAMERADA - Son Dakika
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Son dakika gündem: SCOOTERIN ÇOCUĞA ÇARPMA ANI KAMERADA

13.04.2022 11:03

Son dakika haberleri: TRABZON'da 2 gencin bindiği elektrikli scooter, annesinin elini bırakarak koşan küçük çocuğa çarptı.

TRABZON'da 2 gencin bindiği elektrikli scooter, annesinin elini bırakarak koşan küçük çocuğa çarptı. Çarpışmayla çocuk ve gençler savrulurken, kaza anı da güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza önceki akşam saatlerinde kentin işlek sokağı olan trafiğe kapalı Uzunsokak'ta meydana geldi. Elektrikli scooterı süren 2 genç, alışveriş sırasında annesinin elini bırakarak koşan küçük çocuğa çarptı. Çarpışmanın etkisiyle çocuk ve gençler savruldu. Yaralanmanın olmadığı kaza anı da çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, küçük çocuğa çarpan scooterdaki 2 arkadaşın uçarak yola savrulduğu, çevredekilerin yardıma koştuğu, korku yaşayan annenin de çocuğuna sarıldığı görülüyor.

Son dakika gündem: SCOOTERIN ÇOCUĞA ÇARPMA ANI KAMERADA
Son dakika gündem: SCOOTERIN ÇOCUĞA ÇARPMA ANI KAMERADA
Son dakika gündem: SCOOTERIN ÇOCUĞA ÇARPMA ANI KAMERADA
Son dakika gündem: SCOOTERIN ÇOCUĞA ÇARPMA ANI KAMERADA
Son dakika gündem: SCOOTERIN ÇOCUĞA ÇARPMA ANI KAMERADA
Son dakika gündem: SCOOTERIN ÇOCUĞA ÇARPMA ANI KAMERADA
Son dakika gündem: SCOOTERIN ÇOCUĞA ÇARPMA ANI KAMERADA

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Elektrikli scooter, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: SCOOTERIN ÇOCUĞA ÇARPMA ANI KAMERADA - Son Dakika


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