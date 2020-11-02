Son dakika haberleri | Slovakya'dan koronavirüs kararı: Tüm halka test yapılıyor
02.11.2020 12:29
Son dakika haberine göre Slovakya, artan koronavirüs (Covid-19) vakalarının ardından hafta sonu tüm vatandaşlarına test yapma kararı aldı.
Slovakya, artan koronavirüs (Covid-19) vakalarının ardından hafta sonu tüm vatandaşlarına test yapma kararı aldı.
Koronavirüs vakaları Avrupa'da artmaya devam ediyor. AB üyesi ülkeler arka arkaya yeni tedbirlerini açıklıyor. Artan koronavirüs vakalarının ardından hafta sonu 10 yaşın üzerindeki tüm vatandaşlarına test yapma kararı alan Slovakya'da 2,5 milyon kişiye test yapıldı.
Basın toplantısı düzenleyen Savunma Bakanı Jaroslaw Nad, yaklaşık 5,5 milyon nüfuslu Slovakya'da dün 2 milyon 581 bin 13 kişiye koronavirüs testi yapıldığını ve 25 bin 850 kişinin pozitif çıktığını açıkladı.
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