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Son dakika haberleri: Slovakya eski Başbakanı Robert Fico gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Slovakya eski Başbakanı Robert Fico gözaltına alındı

17.12.2021 15:51
Son dakika haberleri: Slovakya eski Başbakanı Robert Fico gözaltına alındı

Son dakika haberler: Slovakya eski Başbakanı Robert Fico, hükümet karşıtı protesto gösterisi öncesi gözaltına alındı.

Slovakya eski Başbakanı Robert Fico, hükümet karşıtı protesto gösterisi öncesi gözaltına alındı.

Slovakya'da iki dönem Başbakanlık yapan Yön-Sosyal Demokrasi (Smer-Socialna Demokracia) partisi lideri Robert Fico, dün hükümet karşıtı protesto gösterisine katılmak için geldiği başkent Bratislava'da gözaltına alındı.

Başbakan Eduard Heger ve Devlet Başkanı Zuzana Czaputova'yı protesto amaçlı düzenlenecek gösteride, pandemi dolayısıyla araçlarla şehirde tur atmak ve korna çalmak şeklinde yapılması planlanan "Demokrasinin ölümü" adlı gösteriyle hükümetin korona virüs ile mücadelesini eleştirmek amaçlanıyordu. Aşılanmış kişilere bir takım kolaylıklar sağlanmasını eleştiren Robert Fico ise Covid-19 aşılarını ilaç firmalarına kar getirici bir araç olarak niteleyip, öte yandan Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzanna Czaputova'yı Eduar Heger'in kabinesine boyun eğmekle suçluyor.

Polis, eski Başbakan'ın bir cezai soruşturma kapsamında gözaltına alındığını açıklarken, milletvekili dokunulmazlığı bulunan Robert Fico ise kısa bir süre sonra serbest bırakıldı. Karakol çıkışında, "Gözaltına alınmam absürt. Hükümetin eylemlerinin sonu yok" şeklinde konuşan eski Başbakan Robert Fico, gözaltına alınmasıyla ilgili, İçişleri Bakanı Roman Mikulca ve Polis Şefi Sztefan Hamran'ın kendisine gözdağı vermek için yaptırdıklarını iddia etti.

Aynı zamanda hukukçu olan Robert Fico, 2006-2010 ile 2012-2018 yılları arasında Slovakya Başbakanı olarak görev yapmıştı. - VARŞOVA

Son dakika haberleri: Slovakya eski Başbakanı Robert Fico gözaltına alındı
Son dakika haberleri: Slovakya eski Başbakanı Robert Fico gözaltına alındı
Son dakika haberleri: Slovakya eski Başbakanı Robert Fico gözaltına alındı

Slovakya, Başbakan, Protesto, Hükümet, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Slovakya eski Başbakanı Robert Fico gözaltına alındı - Son Dakika


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