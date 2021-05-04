Slovenya Dışişleri Bakanı Anze Logar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, " Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik sürecinde özellikle de Gümrük Birliği Anlaşması konusunda Slovenya'dan yapıcı bir destek bekleyebilirsiniz" dedi. - LYUBLYANA
Kaynak: İHA
Son Dakika › Politika › Son dakika haberleri: Slovenya Dışişleri Bakanı Anze Logar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, 'Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne... - Son Dakika