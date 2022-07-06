Kaynak: ANKA

Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri: Sma Hastası 2,5 Yaşındaki Derin Demir Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.