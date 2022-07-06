Son dakika haberleri: Sma Hastası 2,5 Yaşındaki Derin Demir Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Sma Hastası 2,5 Yaşındaki Derin Demir Hayatını Kaybetti

06.07.2022 16:33
Son dakika haberleri: Sma Hastası 2,5 Yaşındaki Derin Demir Hayatını Kaybetti

Son dakika haberine göre Edirne’de yaşayan SMA Tip-1 hastası Derin Demir hayatını kaybetti.

Edirne'de yaşayan SMA Tip-1 hastası 2,5 yaşındaki Derin Demir hayatını kaybetti.

Edirne'de merkez Abdurrahman mahallesinde yaşayan 23 yaşındaki Ahmet ve Özge Demir çiftinin bebekleri Derin Demir Bbugün hayatını kaybetti.

Yurtdışı tedavisi için gerekli paranın toplanması amacıyla yardım kampanyası yürütülen Derin Bebek yaşam mücadelesini kaybetti. SMA hastalarının sembol isimlerinden olan Derin Demir bugün Tekirdağ'ın Malkara ilçesine bağlı Izgar köyünde düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

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Kaynak: ANKA

Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Sma Hastası 2,5 Yaşındaki Derin Demir Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Sma Hastası 2,5 Yaşındaki Derin Demir Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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