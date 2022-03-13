SMA HASTASI İREM NUR'UN BAĞIŞ KUMBARASI ÇALINDI; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika
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SMA HASTASI İREM NUR'UN BAĞIŞ KUMBARASI ÇALINDI; O ANLAR KAMERADA

13.03.2022 16:13

MANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki bir pastaneye SMA Tip 1 hastası İrem Nur Çakto'nun (1) yurt dışında 'zolgensma' gen tedavisi olabilmesi için gereken paranın toplanabilmesi amacıyla konulan bağış kumbarası çalındı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki bir pastaneye SMA Tip 1 hastası İrem Nur Çakto'nun (1) yurt dışında 'zolgensma' gen tedavisi olabilmesi için gereken paranın toplanabilmesi amacıyla konulan bağış kumbarası çalındı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Son 2 ayda farklı işletmelerde bağış için konulan kızına ait toplam 7 adet kumbaranın çalındığını söyleyen Ceylan Çakto (26), "1 TL'ye dahi ihtiyacımız varken yaşananlardan çok yorulduk" dedi.

Olay, 3 Mart'ta saat 07.00 sıralarında Turgutlu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir pastanede meydana geldi. SMA Tip 1 teşhisi konulan İrem Nur Çakto'nun yurt dışında 'zolgensma' gen tedavisi olabilmesi için gereken paranın toplanabilmesi amacıyla pastaneye konulan bağış kumbarası kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından çalındı. Kumbaranın yerinde olmadığını fark eden işletme sahibi Cemil Uysal, güvenlik kamerası görüntülerini izleyip kumbaranın çalındığını tespit etti. Uysal, hırsızlık yapan kişi hakkında polise şikayetçi oldu. İş yerine ait güvenlik kamerası görüntülerinde kasada kimsenin olmadığı bir sırada, etrafı inceleyen şüphelinin aralık kapıdan uzanarak kasanın yanındaki bağış kutusunu alıp koşarak uzaklaşması yer aldı.

'SON 2 AYDA 7 ADET KUMBARAMIZ ÇALINDI'

Bağış kumbarasının çalındığı haberini alan İrem Nur Çakto'nun ailesi ise büyük bir üzüntü yaşadı. Kızlarının tedavisi için gereken parayı toplamak amacıyla farklı işletmelere yerleştirilen bağış kumbaralarından 7'sinin son 2 ay içinde çalındığını söyleyen anne Ceylan Çakto, "Yavrum cihazlara bağlı yaşam savaşı verirken, bazı kendini bilmez ve vicdansız insanlar İrem'in kumbarasına göz dikmiş. Son 2 ayda 7 adet kumbaramız çalındı. Ne olursunuz bunun önüne geçelim, kimseye o fırsatı vermeyelim. Ne olur yavrumuz daha fazla acı çekmesin. 1 TL'ye dahi ihtiyacımız varken yaşananlardan çok yorulduk. Lütfen sesimizi duyun, yavrumu hep birlikte kurtaralım" diye konuştu. (DHA)

SMA HASTASI İREM NUR'UN BAĞIŞ KUMBARASI ÇALINDI; O ANLAR KAMERADA
SMA HASTASI İREM NUR'UN BAĞIŞ KUMBARASI ÇALINDI; O ANLAR KAMERADA
SMA HASTASI İREM NUR'UN BAĞIŞ KUMBARASI ÇALINDI; O ANLAR KAMERADA

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SMA HASTASI İREM NUR'UN BAĞIŞ KUMBARASI ÇALINDI; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika


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SON DAKİKA: SMA HASTASI İREM NUR'UN BAĞIŞ KUMBARASI ÇALINDI; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika
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