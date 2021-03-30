Balıkesir'de fırından yardım kutusunu çalan şüpheliler yakalandı - Son Dakika

Balıkesir'in Edremit ilçesinde SMA hastası bir bebeğin tedavisi için iş yerine bırakılan yardım kutusunu çalan şüpheliler yakalandı.

Hacı Tuğrul Mahallesi. Çayiçi Caddesi'ndeki bir fırına pasta alma bahanesiyle gelen 2 şüpheli, çalışanın başkalarıyla ilgilenmesini fırsat bilerek, tezgahın üzerindeki yardım kutusunu alarak fırından çıktı.

Yardım kutusunun yerinde olmadığını gören çalışanlar, güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde kutuyu iki kişinin aldığını fark etti ve durumu polise bildirdi.

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, görüntüleri inceleyip yardım kutusunu çalan kişilerin kimliklerini tespit etti.

Polis ekipleri, yaptıkları araştırmalar sonucunda bahse konu iş yerinden yardım kutusu ve içindeki bir miktar parayı çalan S.E. ile yanındaki B.D'yi çalmış oldukları parayla yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin birçok suçtan kayıtlarının olduğu öğrenildi.