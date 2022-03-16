Son dakika haberleri... Soba külü yangın çıkardı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Soba külü yangın çıkardı

16.03.2022 10:57
Son dakika haberleri... Soba külü yangın çıkardı

Son dakika haber: Kocaeli'nin Darıca ilçesinde dökülen soba külü, yangın çıkardı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde dökülen soba külü, yangın çıkardı. Yangını söndürmeye çalışan bir vatandaş dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Sırasöğütler Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın 3. katında meydana geldi. Sobanın külünün döküldüğü yerde bulunan odunların tutuşmasıyla birlikte yangın çıktı. Yangını fark ederek söndürmeye çalışan Engin Can K. (21) dumandan etkilendi. Vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Sağlık ekipleri ise dumandan etkilenen gence ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ambulansa alınan Engin Can. K., tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Son dakika haberleri... Soba külü yangın çıkardı
Son dakika haberleri... Soba külü yangın çıkardı
Son dakika haberleri... Soba külü yangın çıkardı

YORUMLAR
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Engin Can, İtfaiye, Kocaeli, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Soba külü yangın çıkardı - Son Dakika


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