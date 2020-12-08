Gaziantep'te karbonmonoksit zehirlenmesi: 2 ölü - Son Dakika

Gaziantep'te karbonmonoksit zehirlenmesi: 2 ölü

GAZİANTEP - Gaziantep'te soban sızan dumandan zehirlenen karı koca hayatını kaybetti.

Olay Gaziantep'in İslahiye İlçesinde meydana geldi. Edinilen Bilgilere göre Hasanlök mahallesinde akşam saatlerinde kömür sobasını yakarak uyuyan 72 yaşındaki Mustafa Duman ile eşi 71 yaşındaki Zeliha Duman dumandan zehirlendi. Olay çiftin oğulları Yücel Duman'ın eve gitmesiyle ortaya çıktı. Kapıyı çalan Duman, kimsenin kapıyı açmaması üzerine kapıyı kırarak içeri girdi. Anne ve babasının hareketsiz bir şekilde yerde yattığını gören Yücel hemen durumu sağlık ekipleri ve jandarmaya bildirdi. Ekipler karı kocanın öldüğünü belirlerken, cenazeler İslahiye Devlet hastanesi morguna götürüldü. Jandarmanın konuyla ilgili soruşturması sürüyor.