Son dakika haberleri... Sobadan zehirlenen yaşlı çift, evde ölü bulundu - Son Dakika

Son dakika haberleri... Sobadan zehirlenen yaşlı çift, evde ölü bulundu
13.12.2020 11:01
Gelen son dakika haberine göre KASTAMONU'da, kömür sobasından sızan karbonmonoksitten zehirlenen Tahsin (75) ve eşi Nuriye (72) Yeğenoğlu, evlerinde ölü bulundu.
KASTAMONU'da, kömür sobasından sızan karbonmonoksitten zehirlenen Tahsin (75) ve eşi Nuriye (72) Yeğenoğlu, evlerinde ölü bulundu.
Olay, dün gece, Seydiler ilçesine bağlı Yayla Mahallesi'nde meydana geldi. Yeğenoğlu çiftinden haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine polis ekibinin sağlık görevlileriyle birlikte gittiği evde, Tahsin ve eşi Nuriye Yeğenoğlu'nun cansız bedenleri bulundu. Evde yapılan inceleme sonucu yaşlı çiftin sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendiği belirlendi. Yeğenoğlu çiftinin cansız bedenleri, polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için Devrekani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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