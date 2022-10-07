Olay, merkez Nilüfer, İlçesi İzmir Yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yol verme yüzünden otomobil sürücüsü ve kamyon şoförü seyir halindeyken tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle yolun ortasında aracıyla duran kamyon şoförü bir anda otomobil sürücüsünün üzerine koştu. Yumrukların havada uçuştuğu kavgayı gören bazı vatandaşlar olayı ayırırken, bazılar da araçlarından kamyoncuya tepki gösterdi. Boks ringlerini aratmayan sahne ise başka araç sürücüleri tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Kaynak: İHA

kavga, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri... Şoförlerin yol verme kavgası ringleri aratmadı... O anlar kamerada - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.