Son dakika haberleri... Şoförlerin yol verme kavgası ringleri aratmadı... O anlar kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Şoförlerin yol verme kavgası ringleri aratmadı... O anlar kamerada

07.10.2022 09:03

Son dakika haberleri... Şoförlerin yol verme kavgası ringleri aratmadı.

Şoförlerin yol verme kavgası ringleri aratmadı... O anlar kamerada

BURSA - Bursa'da otomobil sürücüsüyle yol verme nedeniyle tartışan kamyon şoförünün kavga anları boks ringlerini aratmadı. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer, İlçesi İzmir Yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yol verme yüzünden otomobil sürücüsü ve kamyon şoförü seyir halindeyken tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle yolun ortasında aracıyla duran kamyon şoförü bir anda otomobil sürücüsünün üzerine koştu. Yumrukların havada uçuştuğu kavgayı gören bazı vatandaşlar olayı ayırırken, bazılar da araçlarından kamyoncuya tepki gösterdi. Boks ringlerini aratmayan sahne ise başka araç sürücüleri tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

YORUMLAR
500
Hırsızlar önce yatırlara dua etti, daha sonra muslukları çaldı Hırsızlar önce yatırlara dua etti, daha sonra muslukları çaldı Son dakika haberleri | Anayolu boks maçına çevirdiler.. Şoförlerin yol verme kavgası kamerada Son dakika haberleri | Anayolu boks maçına çevirdiler.. Şoförlerin yol verme kavgası kamerada
Kaynak: İHA

kavga, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Şoförlerin yol verme kavgası ringleri aratmadı... O anlar kamerada - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
08:32 Biden'ın Cidde çıkartması da fayda etmedi! Suudi Arabistan petrol üretiminde kısıntı kararı aldı
08:27 Kıbrıs Rum Kesimi lideri Anastasiadis'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın markaj! Prag'daki zirvede sohbet edebilmek için yoğun çaba harcadı
08:02 Avrupa Siyasi Topluluğu Toplantısı'na ev sahipliği yapan Çekya Başbakanı Fiala'dan Türkiye hakkında övgü dolu sözler
01:25 İstanbul'da 2 otobüsün arasında sıkışan İETT şoförü feci şekilde hayatını kaybetti
01:17 İzmir'de mide bulandıran görüntü! Kız öğrenci yurdunun önünde mastürbasyon yaptı
00:31 Resmi Gazete'de yayınlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki tutukluyu affetti
00:24 Fenerbahçe'nin başarısı, Türkiye'nin UEFA sıralamasındaki yerini değiştirdi
00:22 Hadise ile boşanan Mehmet Dinçerler, ayrılık sonrası robot süpürge ve gümüş tepsiyi geri aldığı iddialarını cevapsız bıraktı
00:17 Prag'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zamanı gelirse Suriye Başkanı Esad ile görüşebiliriz
00:00 TCMB'nin swap hariç net rezervlerinin gerilemesi sonrası CHP'li Öztrak'tan hükümete tepki: Milletin döviz rezervini yağmalanacak ganimet sanmışlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2022 09:09:44. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Şoförlerin yol verme kavgası ringleri aratmadı... O anlar kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement