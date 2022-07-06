Son dakika haberi: SOKAĞA BIRAKILAN PİTBULL CİNSİ KÖPEĞİ EVİNE GÖTÜRÜRKEN POLİSE YAKALANDI - Son Dakika
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Son dakika haberi: SOKAĞA BIRAKILAN PİTBULL CİNSİ KÖPEĞİ EVİNE GÖTÜRÜRKEN POLİSE YAKALANDI

06.07.2022 09:44

Son dakika haberlerine göre ERZURUM'da, sokağa terk edilen Pitbull cinsi köpeği evine götürmek isteyen Muhammed Ali (11), devriye gezen polise yakalandı.

ERZURUM'da, sokağa terk edilen Pitbull cinsi köpeği evine götürmek isteyen Muhammed Ali (11), devriye gezen polise yakalandı. Pitbull, Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.

Palandöken ilçesinde devriye gezen polis ekibi, Muhammed Ali'nin yasaklı ırk olan Pitbull cinsi köpeği gezdirdiğini görüp, yanına giderek kime ait olduğunu sordu. Ali ise polislere Köpeği mahallede gezerken gördüm. Sahibi yok. Ben de hayvanları çok seviyorum hatta evimizin bahçesinde beslediğim bir köpeğim var. Bunu da beslemek için eve götürüyordum. Yasaklı ırk olduğunu bilmiyordum dedi.

Polis, Pitbull'u bahçenin demir parmaklıklarına bağlayıp, merkezi bilgilendirdi. Hayvan Durum İzleme ekipleri ise adrese gelerek Pitbull'u aldıktan sonra kafese koyup, Büyükşehir Belediyesi'ne ait Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim etti. Polis, Muhammed Ali ve arkadaşlarını bu tür yasaklı ırktan köpeklere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: SOKAĞA BIRAKILAN PİTBULL CİNSİ KÖPEĞİ EVİNE GÖTÜRÜRKEN POLİSE YAKALANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: SOKAĞA BIRAKILAN PİTBULL CİNSİ KÖPEĞİ EVİNE GÖTÜRÜRKEN POLİSE YAKALANDI - Son Dakika
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