Son dakika haberleri... Sokağa çıkamayan çocukların balkondan oyun arkadaşlığı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Sokağa çıkamayan çocukların balkondan oyun arkadaşlığı
06.12.2020 16:18
Gelen son dakika haberlerine göre İZMİR'de hafta sonu kısıtlaması nedeniyle sokağa çıkamayan çocuklar, apartmandaki diğer çocuklarla balkondan balkona oyun oynadı.
İZMİR'de hafta sonu kısıtlaması nedeniyle sokağa çıkamayan çocuklar, apartmandaki diğer çocuklarla balkondan balkona oyun oynadı.
Koronavirüs nedeniyle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması evde kalan çocukların güzel vakit geçirmesine engel olamadı. İzmir'in Konak ilçesinde bir apartmanda oturan ve koronavirüs nedeniyle evden çıkamayan çocuklar, balkondan balkona oyun oynayarak keyifli vakit geçirdi. Balkonlarda duran çocuklar, karşılıklı dans etti ardından spor yaptı. Çocukların birbiriyle oynadığı o anlar, çevredeki 1 kişi tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Ortaya renkli ve eğlenceli görüntüler çıktı.
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