Son dakika haberi! Samsun ve çevre iller sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü - Son Dakika

Son dakika haberi! Samsun ve çevre iller sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü

04.12.2020 21:35

Son dakika haber... İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele genelgesi kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Samsun, Çankırı, Çorum, Kastamonu, Amasya, Sinop ve Tokat'ta sessizlik hakim oldu.

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele genelgesi kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Samsun, Çankırı, Çorum, Kastamonu, Amasya, Sinop ve Tokat'ta sessizlik hakim oldu.

Samsun'da uygulama kapsamında kentin en işlek noktalarından ve insan yoğunluğunun fazla olduğu İstiklal, Gazi ve Mecidiye caddeleri ile Saathane ve Cumhuriyet meydanları, kısıtlamanın başlamasıyla sessizliğe büründü.

Kısıtlamanın başlamasıyla vatandaşlar evlerine çekilirken, cadde ve sokaklar boş kaldı.

Kentin belli noktalarında uygulama yapan polis ekipleri, istisna kapsamı dışındaki kişileri sokakta bulunmamaları konusunda bilgilendirdi.

Çankırı

Çankırı'da da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Atatürk Bulvarı, Belediye Meydanı ile sokak ve caddeler boş kaldı.

Polis ekipleri kentin çeşitli noktalarında dışarıda gördüğü kişilere cezai işlem uygularken, trafik ekipleri il genelinde denetleme yaptı.

Çorum

Çorum'da iki gün sürecek kısıtlama için evine erzak almak isteyenler fırın ve marketlerin önünde yoğunluk oluşturdu.

Saat 21.00 itibarıyla vatandaşlar evlerine çekilirken polis ekiplerinin denetimleri başladı.

Kısıtlama nedeniyle sessizliğin hakim olduğu kentte ekipler, yaya ve araçlarda kimlik kontrolü yapıyor. Kısıtlamadan muaf olduğunu gösteren belgeye sahip kişilerin geçmesine izin verilirken, diğerleri evlerine yönlendiriliyor.

Kastamonu

Kastamonu'da da kısıtlamaların başlamasıyla kentin önemli noktalarından Cumhuriyet ve Nasrullah Meydanı'nda sessizlik hakim oldu.

Kısıtlamanın başlamasıyla iş yerleri kapandı, polis ekipleri de cadde ve sokaklarda kontrol yaptı.

Tokat

Tokat'ta da kentin işlek caddesi olan Gazi Osman Paşa Bulvarı'nın yanı sıra Cumhuriyet Meydanı, cadde ve sokaklar boş kaldı.

Amasya

Amasya'da kısıtlamanın başlamasının ardından cadde ve sokaklar boşaldı, işletmelerin ve vatandaşların yoğun bulunduğu Yavuz Selim Meydanı ve Şehzadeler Gezi Yolu'nda sessizlik hakim oldu.

Sokak ve caddelerdeki az sayıda kişi, polis ekipleri tarafından uyarılarak evlerine gönderildi.

Sinop

Sinop'ta da sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü.

Son dakika haberi! Samsun ve çevre iller sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü
Son dakika haberi! Samsun ve çevre iller sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü
Son dakika haberi! Samsun ve çevre iller sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü
Son dakika haberi! Samsun ve çevre iller sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü

Samsun, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Samsun ve çevre iller sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü - Son Dakika


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