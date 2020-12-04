Son Dakika | Sokağa çıkma kısıtlaması
04.12.2020 22:07
Son dakika gündem haberi... Caddelerden görüntüler Polis ekiplerinin kontrolü İlçenin cadde ve park alanlarından görüntüler KARS - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Kars'taki cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü.
Caddelerden görüntüler
Polis ekiplerinin kontrolü
İlçenin cadde ve park alanlarından görüntüler KARS - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Kars'taki cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü.
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