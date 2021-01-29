Son dakika haberleri... Sokağa çıkma kısıtlaması - Son Dakika

Karaman kent meydanından görüntü

Cadde ve sokaklardan görüntü Sokağa çıkma kısıtlaması

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

KARAMAN(AA)- Aktekke Kent Meydanı, Atatürk Bulvarı, İsmet Paşa ve İstasyon caddeleri, kısıtlamanın başlamasıyla boşaldı. Sokak ve caddelerdeki az sayıda kişi, polis ekiplerince uyarılarak evlerine gönderildi. Ekipler, kentin çeşitli noktalarında uygulama yapıyor.