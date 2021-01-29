Son dakika haberleri... Sokağa çıkma kısıtlaması - Son Dakika

Karaman kent meydanından görüntü
Cadde ve sokaklardan görüntü Sokağa çıkma kısıtlaması
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.
KARAMAN(AA)- Aktekke Kent Meydanı, Atatürk Bulvarı, İsmet Paşa ve İstasyon caddeleri, kısıtlamanın başlamasıyla boşaldı. Sokak ve caddelerdeki az sayıda kişi, polis ekiplerince uyarılarak evlerine gönderildi. Ekipler, kentin çeşitli noktalarında uygulama yapıyor.
Kaynak: AA
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