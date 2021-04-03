Son dakika haberleri | Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim - Son Dakika

Son dakika haberleri | Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

03.04.2021 13:18

Son dakika gündem haberi... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek risk" kategorisinde bulunan Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Gümüşhane, Artvin ve Bayburt, sakin bir gün geçiriyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek risk" kategorisinde bulunan Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Gümüşhane, Artvin ve Bayburt, sakin bir gün geçiriyor.

Salgınla mücadele amacıyla 5 Nisan Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında "çok yüksek risk" kategorisinde bulunan Trabzon'da sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.

Atatürk Alanı'ndaki 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı, Kahramanmaraş ve Kunduracılar caddeleri ile Uzun Sokak, en sakin günlerinden birini daha yaşıyor.

Sokaklarda güvenlik güçlerinin ve altyapı çalışmalarını sürdüren belediye ekiplerinin dışında kimsenin bulunmadığı gözlendi.

Son dakika haberleri | Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
Son dakika haberleri | Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
Son dakika haberleri | Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
Son dakika haberleri | Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

Giresun, Trabzon, Rize, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim - Son Dakika


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