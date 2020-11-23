Son dakika gündem: SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI SONA ERDİ(Cevizlibağ, D-100 Karayolu)
23.11.2020 05:47
Son dakika haberler... SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI SONA ERDİ(Cevizlibağ, D-100 Karayolu) Koronavirüs vakalarında yaşanan artış sonrasında alınan tedbirler kapsamında Pazar günü 20.00'de başlatılan sokağa çıkma kısıtlaması sabah 05.00 itibariyle sona erdi.
SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI SONA ERDİ( Cevizlibağ, D-100 Karayolu)
Koronavirüs vakalarında yaşanan artış sonrasında alınan tedbirler kapsamında Pazar günü 20.00'de başlatılan sokağa çıkma kısıtlaması sabah 05.00 itibariyle sona erdi.
Koronavirüs vakalarında yaşanan artış sebebiyle salgınla mücadele yeni kararlar alındı. Alınan kararlar kapsamında haftasonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başlandı. Pazar günü akşam 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sabah 05.00 itibariyle sona erdi. Kısıtlamanın bitmesiyle birlikte D-100 Karayolu'nda ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kurulan polis kontrol noktaları kaldırıldı. Köprü ve D-100 Karayolu'nda araç hareketliği görüldü.
- Erdicevizlibağ
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