Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi, İstanbul'da hareketlilik başladı - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi, İstanbul'da hareketlilik başladı
04.12.2020 05:57
TÜRKİYE genelinde artan koronavirüs vakalarının ardından alınan tedbirler kapsamına hafta içi 21.00 ve 05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.
TÜRKİYE genelinde artan koronavirüs vakalarının ardından alınan tedbirler kapsamına hafta içi 21.00 ve 05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle İstanbul
'da hareketlilik başladı. Polis denetimleri ise sabaha kadar devam etti.
Türkiye genelinde artan koronavirüs vakalarının ardından alınan tedbirler kapsamına hafta içi 21.00 ve 05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Kısıtlamanın sona ermesinin ardından, İstanbul'da D-100 Karayolu'nda ulaşımda hareketlilik başladı.
POLİS DENETİMLERİ SABAHA KADAR SÜRDÜÖte yandan, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle polis denetimleri de sabaha devam etti. Kentin birçok noktasında yapılan denetimlerde araçlarda bulunan kişilerin izin belgelerine tek tek bakıldı. Kısıtlamaya uymayanlara ise ceza kesildi.
- İstanbul
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