Sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler devam ediyor - Son Dakika
Sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler devam ediyor
20.12.2020 11:03
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü haftasında denetimler devam ediyor.
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü haftasında denetimler devam ediyor. Edirnekapı Şehitliği D-100 Karayolu'nda sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetimi yapıldı. Kısıtlama kapsamında D-100 Karayolunda trafiğe çıkan araçlar tek tek durdurularak sürücülerin izin belgeleri kontrol edildi.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
20.12.2020 11:18:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler devam ediyor - Son Dakika